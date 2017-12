Menor ganhava R$200 por dia para traficar na Vila Bianchi

Na noite de quinta-feira, 28, policiais militares faziam patrulhamento preventivo pela Vila Bianchi e na rua Vol. José Guimarães viram um indivíduo em um terreno baldio, abaixado em meio ao mato.

Ao se aproximarem para fazer a abordagem, o indivíduo saiu correndo, sendo perseguido, detido e identificado como adolescente de 14 anos. Ele carregava uma sacola plástica, que continha em seu interior 29 pedras de crack, 16 porções de maconha e quatro papelotes de cocaína, além de R$ 40,00 no bolso de sua bermuda. Questionado sobre as drogas, o adolescente alegou que “trabalha” para o tráfico no bairro e para isso recebe R$ 200,00 por dia. O adolescente foi conduzido ao Plantão Central e como já tem passagem anterior, foi apreendido em flagrante por tráfico de drogas e apresentado ao Juiz da Infância e Juventude.