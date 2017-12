Município receberá mais R$4,3 milhões para recapeamento

O Governo do Estado de SP assinou na quinta-feira, 28, mais um convênio para recapeamento de vias da cidade. Durante solenidade realizada no Palácio dos Bandeirantes, Bragança foi contemplada com convênio assinado por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), no valor de R$ 4,3 milhões.

Além dessa verba, na semana passada Bragança recuperou convênio assinado em 2014, de R$2,4 milhões, também para recapeamento. Para concretizar esse saldo positivo, a Administração contou com o apoio do Deputado Edmir Chedid, que interveio nos Ministérios para a recuperação de convênios federais e articulou junto às Secretarias Estaduais recursos que seriam perdidos.

O prefeito Jesus Chedid acompanhou a solenidade e ressaltou que com as verbas conquistadas aos poucos a cidade será reconstruída. Disse ainda que os recursos serão bem investidos no recapeamento asfáltico das principais avenidas, mantendo as condições de tráfegos com mais segurança.

A administração destinará os recursos à infraestrutura urbana com o recapeamento em trechos de nove vias do município: as avenidas José Gomes da Rocha Leal, Eusébio Savaio, Europa, Das Nações, Nossa Senhora da Penha, 8 de Maio, Mauro de Próspero, Ernesto Vaz de Lima, bem como a Rua Alziro de Oliveira. No total serão 12 quilômetros de recapeamento asfáltico.

“Esse é o dinheiro mais bem aplicado, porque a gente descentraliza, passa para o município, gera emprego na própria cidade. A prefeitura escolhe muito bem onde aplicar porque ela enxerga os problemas, convive com eles. Essa descentralização beneficia diretamente a população. O Estado de São Paulo é forte porque os municípios são fortes. É importante a gente descentralizar e fazer parcerias”, disse o governador durante a cerimônia de assinatura com a presença dos prefeitos.