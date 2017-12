Calendário eleitoral aprovado conta a partir segunda-feira

O Calendário Eleitoral 2018 abre o novo ano já com a primeira determinação. O primeiro turno acontece em 7 de outubro e na possibilidade de segundo turno no dia 28 do mesmo mês. Nas eleições gerais de 2018 serão eleitos presidente e vice, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

“A partir desta segunda-feira, 1º de janeiro as entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos possíveis candidatos, para conhecimento público, ficam obrigadas a registrar, junto ao tribunal eleitoral competente para processar o registro das respectivas candidaturas”, determina o Calendário Eleitoral aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

A partir desta segunda-feira fica também “proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior; ficam vedados os programas sociais executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por este mantida; e fica vedado realizar despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta”, estabelece a norma.

O calendário confirma que as campanhas eleitorais serão realizadas no período de 45 dias. As modificações introduzidas pela Reforma Política (Lei n° 13.487 e Lei nº 13.488), aprovada pelo Congresso Nacional em outubro deste ano, foram incorporadas ao calendário do pleito de 2018.