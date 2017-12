Abertas inscrições para blocos carnavalescos

A Prefeitura realizou na terça-feira, 26, uma reunião com representantes de blocos carnavalescos interessados em participar do desfile de abertura do Carnaval 2018. O desfile de blocos e trios é tradicional no município e reúne milhares pessoas. Cerca de 10 representantes de blocos participaram da reunião com o Secretário de Cultura e Turismo, Cléber Centini. Na ocasião, foram tratados diversos assuntos referentes a abertura do carnaval e desfiles dos blocos. Outros grupos também poderão participar, para tanto, é necessário que um responsável pelo bloco realize a inscrição na sede da secretaria até o dia dezembro a 19 de janeiro.Aos interessados, as inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na secretaria, situada na Avenida Alpheu Grimello, 981, no Taboão. Os representantes devem comparecer ao local munidos dos documentos originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência. A abertura do Carnaval 2018 acontecerá no dia 4 de fevereiro, com locais e horários a serem definidos.