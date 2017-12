Réveillon: Fogos de artifício devem ser comprados em lojas credenciadas pelo Exército

Assim como manda a tradição, a passagem de ano tem que ser comemorada com muitos fogos de artifício. Estrondos e cores causam o êxtase da vitória e da nova chance de recomeçar para as novas metas. No entanto, conforme orienta Paulo Rogério Bertolini, especialista no assunto, há que se ter muito cuidado ao manusear os fogos e principalmente ao compra-los. “Sempre procurar lojas credenciadas pelo Exército Brasileiro e seguir as orientações do vendedor”, alerta.

Historiadores defendem que a tradição de comemorar com fogos de artifício data de 1000 anos, quando os chineses, inventores da pólvora, passaram a usar tiros coloridos de morteiros para anunciar a vitória nas guerras. Aos poucos o costume foi levado também para a comemoração de Ano Novo, pois se acreditava que os fogos de artifício eram capazes de afastar o mal.

“Não resta dúvidas que é uma das comemorações mais significativas e importantes para nós. E por isso mesmo é que não se pode permitir que um acidente estrague tudo. Ao procurar uma loja para comprar os fogos investigue se as licenças e alvarás concedidos pelo Exército estão em ordem. Só assim é possível saber que o produto é seguro”, observa Bertolini.

O Decreto Presidencial nº 3.665/2000, chancela as declarações do especialista Bertolini, entrevistado da GB, estabelecendo que todo fogo de artifício deve conter, na embalagem, a classificação e outras informações obrigatórias, como por exemplo, as instruções de uso, o nome correto do fogo de artifício (foguete, rojão etc.), a data de fabricação e validade, peso bruto e peso líquido, número de registro no Exército, responsável técnico e seu registro profissional, procedência (fabricante e comerciante e respectivos CNPJ e endereço), bem como a classe do produto.