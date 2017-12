‘Cabeça de burro enterrada’: Expressão folclórica aplicada na cidade

A expressão folclórica ‘tem uma cabeça de burro enterrada’ naquele ponto onde nenhum projeto flui pode ser aplicada a diferentes locais e situações em Bragança Paulista. Com alguma frequência leitores e anunciantes perguntam se a GB tem informações sobre uma solução a respeito de um dos locais onde nada vai pra frente.

Por isso, resolveu-se que seria oportuno relacionar os locais, por vezes, mais proeminentes, onde uma ‘cabeça de burro’ poderia ter sido enterrada e se desenterrada para abrir a tramela da solução. Primeiro o resultado de uma pesquisa informal sobre a origem da expressão “cabeça de burro enterrada”. A expressão original é “cabeça de jumento” e surge em meio à sociedade de criadores de equinos. O jumento é filho de um burro com uma égua, ou seja, um animal sem valor comercial e estéril. Quando uma égua ficava prenha de um jumento, somente ficavam sabendo se era um jumento e não um cavalo no nascimento e como se tinha que esperar um longo tempo para descobrir isso era considerado sinal de azar. Por não ter valor comercial e para não gastar com alimento do animal, os criadores o matavam e os enterravam, mas longe das casas para evitar o mau cheiro e as doenças. Então esses “cemitérios” ganharam o estigma de lugares de azar e de coisas ruins.

Há quem afirme que aqui na cidade tem uma cabeça de burro enterrada, que nos condenou para sempre a ser um pedaço de nada. Onde então estaria enterrada a ossada da caveira deste animal em Bragança Paulista. Poderia estar enterrada no gramado do Lago do Taboão cujo desassoreamento não vai pra frente; será que lá no meio dos entulhos da construção do prédio da Avenida José Gomes da Rocha Leal que há décadas não é concluída; ou embaixo da escadaria do Colégio São Luiz; poderia ser ainda no jardim do Preventório; na área da antiga madeireira Gamboa desocupada, invadida e em péssimas condições para a vida humana; poderia estar no estádio do Bragantino onde as obras da estrutura física pararam no tempo ou alguma parte do terreno da antiga indústria Austin reservada para um centro de convenções que não sai do mundo das ideias.

O veterinário, Alexandre Pierroni, da cidade de São Roque, teve uma ideia que talvez ajude a descobrir onde foi enterrada a ‘cabeça do burro’ em Bragança Paulista. Fazer uma campanha popular, daquelas que unem a sociedade pela “mesma causa para procurar em todos os cantos e frestas este enfeitiçado crânio”. Embaixo do asfalto da Rodovia Capitão Barduíno (SP-008), estrada Bragança/Socorro ou no trevo da estrada Bragança/Itatiba onde muitos morrem e a duplicação do DER, prometida pelo governador Geraldo Alckmin não se consolida. Quem sabe em abaixo do busto do Coronel Jacintho Osório, na Praça do Matadouro, lá seria um local que ninguém procuraria.

Mas, de acordo com o Alexandre Pierroni, veterinário de São Roque, o problema todo não é a tal ‘cabeça de burro enterrada’ e sim, “todas aquelas que não estão e andam por aí orgulhosas de si, cheias de pessimismo e achando que isso lhes faz melhores do que a tal enterrada, desejando e agindo para que sejamos um pedaço de nada”.