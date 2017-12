Óbitos por acidentes de trânsito não reduziram, mostram dados

A Gazeta Bragantina realizou nesta semana um levantamento sobre os acidentes de trânsito fatais na cidade. Até ontem foram registrados 29 óbitos, a mesma quantidade de mortes ocorridas no ano passado.

Dados divulgados pelo Infosiga, instrumento do Governo do Estado de SP que mostra as estatísticas dos acidentes, revelam que a maioria dos acidentes em Bragança acontece aos finais de semana e envolvem motociclistas. A maior parte das vítimas é do sexo masculino, entre 18- 24 anos e 50-54 anos. Os acidentes ocorrem, na maioria das vezes, no período da noite, entre às 18h e 24h.

Além da situação precária das rodovias que circundam o município, algumas mortes também foram constatadas devido a imprudência dos condutores, como excesso de velocidade e ultrapassagens em locais proibidos.

Outro dado importante revela que 62,5% das mortes acontecem em acidentes em rodovias. O restante em vias municipais.

Das 29 mortes, sete foram em acidentes na Rod. Capitão Bardoíno. Entre esses acidentes, também há mortes por atropelamento. A via é precária de sinalização e há anos a população aguarda por obras de melhoria e duplicação, proporcionando maior segurança aos motoristas e pedestres. Diversos projetos de obras já foram apresentados pelo Departamento de Estradas e Rodagens- DER, que administra a rodovia, mas até agora nenhum saiu do papel.

A Gazeta Bragantina questionou o DER sobre as providências a serem tomadas, porém o órgão se esquivou dizendo que “a rodovia está devidamente sinalizada, inclusive com placas que indicam o limite de velocidade aos condutores, conforme regulamentação do Contran”. Disse ainda que as rodovias possuem radares para coibir o excesso de velocidade.

Dados também mostram que metade desses óbitos ocorrem ainda no local do acidente e a outra metade nos hospitais.

Os demais acidentes com mortes nesse ano foram registrados no Jd. Fraternidade, Rod. Fernão Dias, Arara dos Pereiras, Rod. Farmacêutico Francisco Toledo Leme, Rod. Benevenuto Moretto, Taboão, Av. Norte/Sul, Rod. Fernão Dias, Rod. Padre Aldo Bolini, Santa Helena e Rod. Alkindar Monteiro Junqueira.