Licitação pretende encerrar monopólio dos radares

O monopólio da TecDet – Tecnologia em Detecções Comércio, Importação e Exportação Ltda (Consórcio Via Segura) sobre o monitoramento do trânsito em Bragança Paulista pode ser quebrado com a licitação que, de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, está aberta. A empresa está na cidade há 12 anos.

Nos últimos meses a empresa está na cidade por força de um contrato emergencial que a Prefeitura foi obrigada a firmar. O mesmo vence em dois meses. A TecDet se mantém no Município porque conseguiu impugnar, via Tribunal de Constas do Estado de São Paulo (TCE/SP), uma licitação que ocorreria na primeira quinzena do mês de agosto de 2017.

A impugnação no TCE/SP contendo quase 200 questionamentos teve como autores a TecDet – Tecnologia em Detecções Comércio, Importação e Exportação Ltda (Via Segura) e Ricardo Luiz Peduto Sertori. A Tec Det já protagonizou polêmicas históricas pela ação intensiva de fiscalização, via radares, que causaram pânico devido à quantidade de multas aplicadas.