Réveillon no lago terá 30 minutos de show com fogos

A passagem de ano em Bragança Paulista será marcada um espetáculo pirotécnico, queima de fogos de artifício, e show musical às margens do Lago do Taboão. Em entrevista na manhã de sexta-feira, 29 de dezembro, Cleber Centini, secretário municipal de Cultura e Turismo, adiantou que a comemoração do Réveillon será memorável. Segundo ele, o show pirotécnico terá duração entre 25 e 30 minutos, mais longo do que em Copabana no Rio de Janeiro.

“Será algo espetacular. Nós decidimos pela pirotecnia sem muitos estrondos que incomodam os ouvidos. Os fogos de artifício vão colorir o céu de forma a emocionar. E organizamos um aparato especial para o público com banheiros químicos e muita segurança promovida pela Guarda Civil Municipal e Polícia Militar”, adiantou Cleber.

O show musical sob a responsabilidade da Banda Matrix, também está confirmado. “O nosso palco, onde ocorrerá a contagem regressiva para 2018 é um show à parte. O local será totalmente iluminado com lâmpadas Led, escolhidas pela eficiência na iluminação e efeitos visuais possíveis. Toda a programação é gratuita e feita para a população que desde sempre está convidada. E mais importante, esta não é a última festa, mas a primeira de muitas em 2018”, completou o secretário.

A concentração do público, na Avenida Alpheu Grimello, às margens do Lago do Taboão, deve começar por volta das 20h00 deste domingo 31 de dezembro de 2017. Leia nesta edição matéria que faz alertas sobre a utilização de fogos de artifícios no réveillon.

FESTIVAL DE VERÃO – Antes de encerrar a entrevista, Cleber Centini, anunciou que um novo festival está sendo preparado. “Trata-se do 1º Festival de Verão de Bragança Paulista que ocorrerá entre 12 de janeiro e 4 de fevereiro”, anunciou.

A programação e o sistema de funcionamento do evento, ele prometeu divulgar na próxima semana.