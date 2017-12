Massa Bruta recebe novo goleiro

O Bragantino passou a contar com o 9º reforço para o Campeonato Paulista 2018, se trata do goleiro Mateus Pasinato (foto abaixo), anun­ciado na última terça-feira, 26. O jogador substituirá o goleiro ex-Braga, Renan Rocha, que agora veste a camisa do Paysandu.

Pasinato estava sendo negociado por seu clube, o XV de Piracicaba, para jogar ao futebol inglês, possivel­mente o Brentford, mas as negociações não avançaram e o Bragantino entrou em cena. O jogador marcou 100 jogos relacionados pelo XV no ano de 2017 e foi um dos destaques na Copa Paulista em 2016.

Mateus ficará com o Mas­sa Bruta até o final de 2018 e disputará a titularidade com Alex Alves.