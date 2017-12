Renan Rocha, ex-goleiro do Bragantino, fala sobre nova fase

Durante o feriado de na­tal, a reportagem da Gazeta Bragantina conversou com o ex-goleiro do Bragantino, Renan Rocha, que recordou sobre sua passagem pelo Bragantino e o que espera do futuro vestindo a camisa do Paysandu.

A motivação de Renan para deixar o Braga foi contra­tual, no Paysandu o contrato oferecido foi até o final do ano, diferente da que o Massa Bruta oferece, até o final do Paulistão.

Ele avalia o período no Braga como bom, por ter feito jogos regulares. Relembra­mos que a posição de goleiro segue uma tradição de bons profissionais, como Marcelo Martelotte, Felipe, Gilvan e Douglas. “Todo time começa por um bom goleiro como di­zem, e pude ajudar com um vice campeonato e acesso no paulistão consecutivamente. O clube me proporcionou estar na vitrine, e me fez alavancar minha carreira no­vamente” avaliou Rocha.

Ao relembrar momentos marcantes, pontuou o acesso conquistado, e outro, individu­almente falando, foi quando defendeu dois pênaltis num jogo só em Joinville pela Série B. Grato pela experiência vivi­da, Renan olha para a frente e avalia seu atual momento. “Sempre fui a mesma pessoa e profissional sempre, mas com certeza a cada ano que passa ganhamos mais expe­riência, e depois do período no Braga saio com certeza muito mais experiente. No Paysandu eu espero ajudar a conquistar o acesso a Série A do Brasileiro”, finalizou.