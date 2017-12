Natal sem mortes na Rod. Fernão Dias

Nesse Natal não houve registro de acidentes com víti­mas fatais na Rodovia Fernão Dias (BR-381). A concessio­nária Autopista Fernão Dias comemora o resultado da operação montada para o fe­riado prolongado. Nos dias de operação, mais de um milhão de veículos passaram pela BR-381 no trecho entre São Paulo e Bragança Paulista.

Os dados, segundo a as­sessoria de imprensa da Au­topista, foram contabilizados a partir de sexta-feira, 22 até a segunda-feira, 25. “Nesse período, foram realizados 2.976 atendimentos a usuá­rios, sendo 1.623 para auxílio mecânico e 1.923 chamadas via 0800. Ainda durante o feriado, a concessionária re­gistrou 167 acidentes com 32 vítimas leves, 16 moderadas e 2 graves”, enumera.

“Esse resultado se deve aos investimentos em obras de melhorias viárias e de reforço em segurança, em parcerias ações de comunicação e de sensibilização, campanhas educativas e Projeto Escola Arteris. Ainda precisamos percorrer um longo percurso para preservar vidas, mas para isso, todos os envolvidos precisam contri­buir para mudanças positivas no trânsito”, comenta o diretor superintendente Helvécio Tamm de Lima Filho.

A Autopista Fernão Dias tem sede na cidade de Pouso Alegre (MG) e possui contrato de concessão com a ANTT (Agência Nacional de Trans­portes Terrestres) até 2033. A empresa, do Grupo Arteris, disponibiliza ampla estrutura de serviços aos usuários, o que inclui 223 câmeras de monitoramento, 13 bases operacionais, 22 guinchos, 13 viaturas de inspeção, 12 veí­culos de resgate, sendo seis com estrutura de UTI móvel, entre outros. O atendimento é realizado por meio do 0800- 283-0381. Saiba mais: www.autopistafernaodias.com.br