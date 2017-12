Comércio destaca aumento de vendas no Natal

Os primeiros indicado­res das vendas deste Natal apontam para uma recupera­ção do varejo no fim do ano, reduzindo parte das perdas acumuladas a partir de 2014, quando o comércio foi afe­tado pela maior crise de sua história. Foi o primeiro Natal com expansão em vendas após dois anos com índices negativos – a queda chegou a três anos, dependendo do segmento do comércio.

Não foi estouro de vendas, mas um alento. “Voltamos para taxas positivas”, dizem os lojistas. A estimativa é que a alta tenha sido de 6% nas vendas dos comerciantes em dezembro. No mesmo mês em 2015 e 2016, houve queda de 2% e 3%, respectivamen­te. Ainda ontem, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Na­cional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) informaram elevação de 4,72% nas consultas para vendas a prazo no país entre 18 e 24 de dezembro. Pelos números da Serasa Experian, a alta foi de 5,6% – maior pa­tamar desde 2010, quando a expansão nesse intervalo foi de 15,5%.

O desempenho é atribu­ído à melhora no ambiente econômico, com a queda dos juros, da inflação e a interrupção no movimento de alta no desemprego. As bases de comparação baixas dos anos anteriores também ajudam a explicar a alta dos indicadores.