Contrato emergencial dos radares vigora até fevereiro

Em menos de dois meses vence o contrato emergencial de monitoramento do trânsito com o Consórcio Via Segura. A empresa se mantém no Município porque conseguiu impugnar, via Tribunal de Constas do Estado de São Paulo (TCE/SP), uma licita­ção que ocorreria na primeira quinzena do mês de agosto de 2017.

A impugnação no TCE/SP contendo quase 200 questio­namentos teve como autores a TecDet – Tecnologia em Detecções Comércio, Im­portação e Exportação Ltda (Via Segura) e Ricardo Luiz Peduto Sertori. A Tec Det domina o monitoramento no Município desde 2005 e já protagonizou polêmicas his­tóricas pela ação intensiva de fiscalização, via radares, que causaram pânico devido à quantidade de multas apli­cadas.

A nova licitação que esta­va prevista para ocorrer em 18 de agosto. O contrato está prorrogado, segundo publica­ção na Imprensa Oficial, até 21 de fevereiro de 2018, mas com desconto de 25% sobre os valores mensais vigentes. Até o momento a Prefeitu­ra não lançou outro edital de licitação.