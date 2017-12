Empresa é habilitada a concorrer em projeto de fibra óptica

Duas concorrentes entraram no páreo para desenvolver projeto de ampliação da rede de fibra ótica para refinar a comunicação entre as repartições públicas municipais. Mas apenas uma saiu habilitada, a Net Telecon Informática Ltda.

O projeto é mais um do pacote a ser financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), através do Programa de Modernização da Administração Tributária e da estão dos Setores Sociais Básicos (PMAT). O contrato do PMAT foi assinado em meados do segundo semestre de 2016.

No tocante ao projeto de implementação da rede de fibra ótica, a Prefeitura investirá R$1,5 milhão de um total de mais de R$ 10 milhões do empréstimo obtido em 2016. Bragança tem hoje 110 quilômetros de rede de fibra óptica instalados por ocasião da criação do Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade (Cisem), na Secretaria Municipal de Segurança, no início da década.

Consta no edital de licitação que trata-se da “instalação de uma rede de telecomunicações com alta capacidade de tráfego (velocidade banda larga) composta de um conjunto de camadas física e de controle operacional e de serviços que propicia a infraestrutura de operação em ambiente de comunicações baseado nos protocolos da internet, tendo como caráter universalizante e de multi-serviços. Isso significa que ela possibilita a distribuição de todos os serviços oferecidos separadamente pelos sistemas atuais de telecomunicações, sendo, portanto, capaz de tratar com igual eficiência tanto o tráfego de dados como os de telefonia, vídeo e áudio”, justifica.

Assim que for assinado o contrato, após a licitação, a empresa contratada terá 180 dias para concluir o projeto.