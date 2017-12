Bancos não abrem amanhã e retornam dia 2

Quem precisa pagar contas antes das festas de fim de ano, deve ficar atento. Todas as agências bancárias ficarão fechadas durante quatro dias, a partir de amanhã, para balanço anual.

Hoje será o último dia do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Amanhã as instituições financeiras não abrem para atendimento ao público, e só retornam dia 2 de janeiro.

A Federação Brasileira dos Bancos- FEBRABAN ressalta que as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo), bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte ao feriado (02/01/2018), sem a incidência de multa por atraso.

POUPATEMPO- O Poupatempo informa que o expediente nesta última semana do ano se encerra hoje. Amanhã, devido ao feriado bancário que inviabiliza o recolhimento de taxas de alguns serviços públicos, os postos estarão fechados. O atendimento ao público retorna na terça-feira, dia 2, a partir das 12h. Os horários de funcionamento e demais informações estão disponíveis no portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).