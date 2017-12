Frota de Bragança chega a 120 mil, segundo Detran

Bragança Paulista, segundo dados relativos ao mês de junho deste ano, tem uma frota de 120.259 veículos. As informações são do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). Desse total, 61% em circulação foram adquiridos antes de 2007, e outros milhares passam da casa dos 20 anos.

Segundo a legislação, nada impede que carros, motos e outros veículos com mais tempo de fabricação circulem pelas ruas da cidade ou mesmo rodovias. Porém, devem estar em bom estado de conservação para não incorrer em infração grave passível de multa e desconto de pontos na carteira de habilitação.

Os critérios de avaliação dos carros em má conservação incluem pneus carecas, lataria corroída e portas amarradas com arames – situações encontradas com frequência pelas ruas de Bragança.

Segundo a Polícia Militar, proprietários de carros que apresentam riscos à segurança são autuados. Quanto mais antigo é o carro, mais ele precisa de cuidado, pois é maior a possibilidade de apresentar defeitos.

Década – O total de veículos em circulação que foram adquiridos até 2007 somam 61.892 unidades, enquanto a partir desse ano e até junho último, 58.180, total de 210.259 veículos que formam a frota da cidade. Isso significa que 61% foram comprados há mais de dez anos.

Zero – Ainda de acordo com os números do Denatran, a quantidade de emplacamentos de veículos zero-quilômetro licenciados em Bragança vem caindo desde 2015, quando a crise econômica se agravou. De lá para cá, foram pouco mais mil novos automóveis em circulação. A título de curiosidade, Bragança tem onze carros das três primeiras décadas do século passado.