Mais uma vítima fatal na Rod. Bragança/Socorro

Mais um motociclista morreu na manhã dessa terça-feira, 26, Rafael Nunes dos Santos, 38 anos, não resistiu após ser atingido por um carro, em um acidente ocorrido por volta de 7h30 da manhã, na Rod. Capitão Bardoíno, Km 96,400. Conforme apurado em boletim de ocorrência, P.S.S., 42 anos, trafegava pela rodovia no sentido Bragança-Socorro, na condução do veículo Renault/Duster, prata, placas locais e em frente ao Poupatempo invadiu a contramão de direção e atingiu a motocicleta Yamaha/YS150 Fazer, azul, placa FOY-3550/B.P., conduzida por Rafael. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros a Rafael, levando-o à UPA, mas ele já chegou sem vida, sendo seu corpo removido ao IML para exames necroscópicos. O motorista da Duster transportava no carro 01 cachorro, 01 galo e algumas aves, sendo duas delas, 01 trinca-ferro e 01 coleirinho, apreendidos e entregues a Policiais Militares Ambientais, uma vez que ele não tinha licença para transportá-los. P. também foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou negativo para embriaguez. O caso foi registrado no Plantão Central da Polícia Civil e os veículos liberados.