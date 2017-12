Setor de Serviços responde por metade do PIB da cidade

O Produto Interno Bruto (PIB) de Bragança em 2015 – soma de todas as riquezas produzidas no Município – está cada vez mais vinculado ao setor de serviços. É o que revelam os números mais recentes, divulgados na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dos R$ 4,9 bilhões produzidos por aqui em 2015, R$ 2,3 bilhões são provenientes do setor terciário, compreendido por áreas como comércio, transportes, hotelaria, educação, entre outras atividades econômicas.

O montante corresponde a quase 50% do PIB. Em segundo lugar a indústria de transformação com R$ 1,2 bilhão, e a riqueza produzida pela administração, serviços de defesa, educação, saúde pública e seguridade, com R$ 596 milhões.

Mas o crescimento em relação a 2014 (R$ 4,8 bilhões) foi de apenas 1,59%, bem abaixo do registrado por outras cidades da região. A queda faz parte da época em que o ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme (PT) governou a cidade.

SAÚDE – Mesmo com a saúde de fora da gama de serviços, fontes ouvidas pela Gazeta Bragantina têm um consenso: hospitais, clínicas médicas e laboratórios têm incentivado as atividades do setor terciário, como comércio, hotelaria, bares e restaurantes.

Pelos números, segundo o IBGE, a saúde tende a se tornar um negócio ainda maior, principalmente porque os hospitais e clínicas da cidade empregam hoje mais que a Prefeitura. Os dados revelam ainda que no entorno desses estabelecimentos, passam em torno de 5 mil pessoas todos os dias.

Em contrapartida à euforia causada pelo potencial deste novo filão econômico, alguns problemas aparecem como desafio para o PIB: o enfraquecimento da indústria e a necessidade de qualificação da mão de obra.

O PIB per capita de Bragança também caiu em 2015 na comparação com o ano anterior. Em 2014 era de R$ 31.379,57 e em 2015 foi de R$ 30.547,42, queda de 2,72%.