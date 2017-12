Poupatempo e Detran funcionam hoje

Durante o feriado do Na­tal, celebrado segunda-feira, 25, alguns serviços públicos estarão fechados e outros terão alteração na grade de funcionamento. Confira como fica o atendimento dos órgãos e programe-se:

POUPATEMPO- Os postos do Poupatempo funcionam até hoje e voltam a atender na terça-feira, 26, após as 12h. Para garantir comodidade, os atendimentos devem sempre ser agendados. O Poupinha, o atendente virtual do Poupa­tempo, está disponível no por­tal do Poupatempo e também no Messenger, no Facebook, no link www.messenger.com/t/ PoupinhaSP.

Além do agendamento, os canais também possibilitam que os usuários obtenham informações corretas sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessá­rios, e endereços dos postos.

DETRAN.SP- As unida­des do Detran.SP também funcionam até hoje e voltam a atender na terça-feira, após as 12h. Os postos que fun­cionam junto às prefeituras ou delegacias podem seguir o expediente desses órgãos. O Departamento oferece 27 serviços on-line em seu por­tal. Na página, o cidadão pode fazer pedidos relacionados a Carteira Nacional de Habi­litação (como 2ª via e CNH definitiva), veículos (pesquisa de débitos e restrições) e in­frações (consulta de multas e solicitação de recurso de pe­nalidade), entre outros. Basta fazer cadastro e criar login e senha de acesso pessoal.

PROCON-SP- A abertura dos Procons municipais fica a critério da administração municipal, que no caso de Bragança reabrirá também na terça-feira.