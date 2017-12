Sancionada a lei que estabelece valor para precatórios

A Imprensa Oficial do Mu­nicípio trouxe ontem a publi­cação da Lei Complementar nº 841, que autoriza a com­pensação de créditos em precatórios com débitos de natureza tributária ou não. O projeto do Executivo foi apro­vado pela Câmara Municipal, por 11 votos contra oito, em sessões extraordinárias rea­lizadas no último dia 12.

Consta na lei que estende­-se aos créditos da Fazenda Municipal de natureza não tributária, os créditos conso­lidados no Refis Municipal, programa de negociação de dívidas com o Executivo.

Os créditos considerados de pequeno valor decorrentes de obrigações da Prefeitura, resultantes de decisões judi­ciais transitadas em julgado, não podem ultrapassar R$ 10 mil.

Porém, a compensação condiciona-se à previsão do precatório no Orçamento vi­gente do município; ao crédito tributário a ser compensado não ser objeto, na esfera administrativa ou judicial, de qualquer impugnação ou recurso, ou, sendo, haja a expressa renúncia; ao pe­dido de compensação com o aceite do titular do crédito constante no precatório, ou de seu portador, submetido à análise prévia da Secretaria Municipal de Assuntos Jurí­dicos, com parecer favorável; a parecer da Secretaria Mu­nicipal de Finanças, sobre o interesse e a conveniência na realização da compensação pela Administração Pública; ao valor do precatório e ao do crédito tributário ou não.

A Prefeitura explica a ne­cessidade da lei, da seguinte forma: “proporciona à admi­nistração um melhor plane­jamento de suas finanças, eis que a Justiça Trabalhista em razão destas ações efe­tua sequestro nas contas da Prefeitura, mesmo não havendo previsão orçamen­tária, inclusive de contas vinculadas com gastos da Educação, FUNDEB, Saúde e Convênios, criando inúme­ros entraves no recebimento destas verbas e na captação de novos recursos”.

O prefeito Jesus Chedid esclareceu ainda que a lei estipula, a grosso modo, e em primeiro lugar, que os credores de precatórios que, ao mesmo tempo, sejam de­vedores da mesma fazenda pública, serão pagos através da compensação de débitos e créditos. “Ou seja, protege­-se o erário de ser obrigado a pagar, em dinheiro, uma dívida a uma pessoa que tam­bém lhe deve. Tal medida, na verdade, garante ao titular do precatório a alternativa, para o caso de não haver débitos tributários de sua responsa­bilidade a serem compensa­dos, transferi-lo para quem o tenha,” completou o prefeito.