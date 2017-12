A Prefeitura informa que nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, datas subsequen­tes ao Natal e Réveillon, respectivamente, retornará expediente nas repartições públicas municipais às 13h. Os serviços essenciais funcionarão normalmente.

A Câmara Municipal encerrou expediente na quinta-feira, 21, para as comemorações de final de ano. As atividades normais reiniciam dia 8 de janeiro, mas as sessões legislativas apenas em fevereiro.