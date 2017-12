Sabesp omite números que impactam no saneamento básico

A Sabesp não informa os números aplicados no plano que deve embasar o abaste­cimento de água e tratamen­to de esgoto no Município. Os dados foram solicitados, a redação aguardou pelos números, mas as respostas tergiversam. No centro dos argumentos da Sabesp, so­bre as projeções futuras, está a renovação do contrato de prestação de serviço de saneamento básico.

A Companhia de Sanea­mento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) quando indagada se a Estação de Tratamento de Água (ETA) Santa Lúcia está apta para atender à população que residirá nos inúmeros lotea­mentos em fase de implanta­ção passa toda a responsa­bilidade para a Prefeitura. “A ETA atende plenamente as necessidade da população do município. Vale ressaltar que, após a crise hídrica, também ocorreu consumo mais consciente da água por parte da população, contri­buindo para uma retração na demanda. Hoje, o consumo médio ‘per capita’ é menor do que em anos anteriores à crise hídrica, reduzindo assim a preocupação pelo aumento da capacidade na produção de água”, desvia.

Sobre a existência de estudos em andamento para a ampliação dos serviços de abastecimento, a companhia traz a renovação do contra­to como cerne da questão. “Toda estimativa de amplia­ção é baseada na expectati­va de crescimento populacio­nal e nas metas estipuladas durante a renovação de con­trato com a Prefeitura. Uma das perspectivas do novo contrato será a manutenção da universalização do abas­tecimento. Logo, caso exista a necessidade de ampliação por conta de metas estipu­ladas junto à Prefeitura, a Sabesp realizará as obras necessárias considerando tanto o fornecimento de água como a coleta e o tratamento de esgoto”, insinua.

O secretário municipal de Planejamento, Marcelo Ale­xandre Silva, e assessoria, na manhã de sexta-feira, 22 que o primeiro passo para abrir um loteamento ou con­domínio de apartamentos, deve ser obter junto à Sa­besp uma guia que integrará o Laudo do Impacto de Vizi­nhança (EIV/RIV). “Sem este documento, a Prefeitura não inicia os estudos para a auto­rização do empreendimento”, afirma o secretário.

Já a Sabesp declara o contrário. “A responsabili­dade pela definição do zo­neamento urbano é sempre da Prefeitura Municipal que, a cada novo loteamento, analisará as condições es­pecíficas deste. Importante frisar que alguns loteamentos poderão contar com sistemas particulares de abasteci­mento e esgotamento, cuja implantação ficará a cargo exclusivo do empreendedor, não sendo, portanto, aten­didos por redes públicas. Em outros casos, quando o empreendedor tiver interesse em conectar o empreendi­mento ao sistema público de redes, este deverá solicitar diretrizes à Sabesp que, por sua vez, também analisará caso a caso”, tergiversa.

A ETA Santa Lúcia pro­duz, segundo arquivos de jornal, 500 litros de água por segundo e a ETE ‘Mãe dos Homens’, já na capacidade total, trata 240 litros de esgo­tos por segundo. Em paralelo borbulham os loteamentos e novos condomínios em insta­lação no Município. Ainda de acordo com o secretário de Planejamento, oito loteamen­tos com aproximadamente 2,8 mil lotes estão sendo avaliados para autorização e implantação. “O amadure­cimento destes loteamentos, quando a demanda por água e esgotos se tornará concreta deve ocorrer em até 10 anos. Detalhe que a Sabesp deve contabilizar”, finaliza.

Na última divulgação do IBGE Bragança Paulista está com 160 mil habitantes e crescendo.