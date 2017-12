William Schuster fala sobre contratação e expectativas para o Paulistão

Na última quinta-feira, 21, a reportagem da Gazeta Bra­gantina esteve no campo de futebol da OSG e entrevistou o volante William Schuster, que falou um pouco sobre a preparação para 2018. O jogador, ex-Náutico, chega como o oitavo reforço do clube, seu contrato segue até o final do Paulistão.

Ele disse estar muito feliz de estar chegando no Bra­gantino, suas expectativa são as melhores, sempre de fazer um bom campeonato. “Espero ajudar meus compa­nheiros a conseguir o objeti­vo de fazer um bom Paulistão e que cada um alcance seus objetivos”, desejou.

Antes de vir para o Bra­gantino, Schuster teve a oportunidade de jogar contra o Massa Bruta quando esta­va no Atlético Goianiense, ele disse que sempre viu o time como um “um clube de tradição, tanto em São Paulo quanto no resto do Brasil”, por isso não pensou muito na hora de decidir vestir a camisa do Braga. “Eu estava de saída do Náutico e eu não esperei muito, antes de aca­bar o meu contrato eu já tinha a proposta do Bragantino, já acertei com o clube e saí de férias”.

Após o período obriga­tório de férias, Schuster se apresentou no dia 14 de dezembro ao técnico Marce­lo Veiga. “Não faz nem uma semana que eu cheguei, mas todo mundo me recebeu mui­to bem, já conhecia alguns jogadores então foi fácil. O clube é muito bom de se tra­balhar”. Questionado sobre o que achou da cidade, ele descontraiu: “Não conheço muito, mas me falaram que é bem boa. Já tive a oportu­nidade de jantar uma costela, como sou Gaúcho eu gosto né, achei muito boa”.

Os treinos seguem em dois períodos (manhã e tar­de), William Schuster vem preparando bastante a parte física, na quinta-feira ele to­cou a bola pela primeira vez e avaliou seu desempenho como gradativo “Estou me­lhorando a cada dia mais, me sinto muito feliz e motivado para o ano que está vindo”.

As preparações físicas seguem em dois períodos por dia até o dia 23 de de­zembro, entrarão em recesso para o Natal e retornam as atividades entre os dias 26 e 29 de dezembro. No dia 2 o elenco volta até o início da competição.