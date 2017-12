Bragança ganha nova estação meteorológica

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) escolheu Bragança Paulista para instalar uma moderna estação meteorológica. O equipamento está em funcionamento desde a última quarta-feira, 20 de dezembro, mas somente nessa sexta-feira, 22 a Prefeitura divulgou as informações relativas à estação.

A custo zero, segundo Dorival Bertin, secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, a unidade está instalada nas proximidades do Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, a estação é responsável por emitir dados meteorológicos para o INMET. “Através da unidade são captadas informações sobre clima, temperatura, pressão atmosférica, entre outros.

“A estação é autônoma, equipada com componentes, como por exemplo, placa solar de captação de energia que garanta o funcionamento, antena transmissora de dados, termômetros, barômetro sensor de velocidade e direção dos ventos, sensor verificador de umidade, para-raios, uma base com pluviômetro automático e medidor de radiação solar. O equipamento ainda possui uma central computadorizada com bateria para o funcionamento dos demais itens. A estação também registra os horários do nascer e por do sol”, explica Bertin.

Atualmente, o instituto detém mais de 500 estações automáticas instaladas, a maioria no Brasil, quatro no Uruguai e uma na Antártida. “A instalação dos equipamentos foi feito sob a responsabilidade do INMET/UNIÃO, não gerando custos ao município. A nova unidade tornará mais eficaz os dados referentes ao clima da cidade”, enfatiza o secretário.

As informações transmitidas podem ser acompanhadas diariamente através do endereço eletrônico do Instituto Nacional de Meteorologia. Aos interessados basta acessar o site em http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/estacoesAutomaticas.

Em Bragança Paulista, cinco outras estações são equipadas com pluviômetros automáticos.