Classificadas seis concorrentes para reforma da Praça Nove de Julho

Julgadas as propostas comerciais de nove empresas interessadas em assinar contrato com o Município para reformar a Praça Nove de Julho. Seis concorrentes foram classificadas e a comissão de licitações abriu prazo, nessa sexta-feira, 22, para manifestação das concorrentes quanto à manutenção ou alteração da proposta comercial.

Conforme publicação oficial as empresas e seus respectivos orçamentos são: FBF Construções e Serviços Eireli – EPP com R$ 599.679,09; Construtora Norbex Eirelli com R$ 647.296,84; Molise Serviços e Construções Ltda, R$ 648.053,42; Construtora Lettieri Cordaro Ltda com R$ 667.787,16; Projinste Construções Ltda EPP R$ 689.053,42; e Locação e Construção Eirelli com a oferta de R$ 708.809,86.

A concorrência, na modalidade tomada de preços, começou em 14 de dezembro. O projeto é financiado pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Cidades Estâncias de São Paulo (Dade), e previsto no orçamento de implantação do novo sistema de sinalização viária e de semáforos da Avenida dos Imigrantes, do Bairro do Taboão até a Avenida Plínio Salgado.

O projeto foi elaborado contemplando o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com a empresa Tenco, do Bragança Garden Shopping e a Municipalidade. O projeto mudará o traçado da Praça Nove de Julho. Atualmente, há quatro faixas de rolamento no sentido zona norte/Taboão e uma via expressa, sentido contrário. A via local será transformada num ‘boulevard’, com estacionamento 45 graus, e do lado esquerdo da praça serão ‘encaixadas’ duas faixas para seguir à zona norte. A rotatória deixará de existir e serão feitas adequações nos acessos adjacentes.