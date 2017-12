Contrato assinado vai reformar 4,7 km de vias urbanas

O contrato que acaba de ser assinado entre a Prefeitura e a empresa Jofege Pavimentação e Construção Ltda., vencedora da licitação, vai reformar o pavimento asfáltico de 4,7 mil metros de vias centrais e bairros. O recurso, R$ 2.432.229,52 são provenientes de convênio com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Cidades Estâncias (Dade).

O convênio foi assinado em 2014 e, conforme explicações da assessoria do prefeito Jesus Chedid, como não havia sido licitada a obra, o governo do estado o dava como perdido, mas foi recuperado no primeiro semestre deste ano.

Os 4,7 quilômetros de pavimento lineares abrangem a Avenida Antônio Pires Pimentel, Rua Doutor Freitas, Rua Vicente Sabella (entorno da Praça Cel. Jacinto Osório), Rua Felício Helito, Alameda XV de Dezembro, e ruas no entorno do Parque Natural Municipal Refúgio das Aves, no Jardim América, Rua Jurandir Amaral, Rua José Mathias Farhat Sobrinho, Rua Arthur Weingrill e Avenida Dr. Manuel José Villaça.

A empresa deverá executar o recapeamento asfáltico, troca de base de solo, reconstrução de guias e sarjetas, construção de sarjetão e execução de sinalização viária horizontal nas ruas indicadas.

O Secretário Municipal de Obras, Antonio Paulo Armando, salientou o trabalho da Secretaria de Obras e da Secretaria de Mobilidade Urbana para a definição de uma estratégia de execução dos serviços alinhada com a empresa, a fim de evitar maiores transtornos à população durante as obras.

O prazo contratual é de 10 meses para a conclusão de todo o trabalho.