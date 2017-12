Decoração chega a tempo do Natal

Depois de superados os obstáculos legais na administração pública e as intempéries da ocasião, a decoração natalina finalmente chegou em aproximadamente 10 diferentes locais do centro. A mais reluzente e amistosa é a árvore gigante às margens do Lago do Taboão. Pouco mais de R$ 300 mil foram aplicados pela Prefeitura no projeto do Natal/2017.

Em entrevista, na manhã dessa sexta-feira, 22, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Cléber Centini, disse que foi uma luta vencida. “Nós herdamos muitos problemas, mas aos poucos estamos superando. A decoração de Natal e as atividades que ainda se desenvolverão até o réveillon, fim do ano pretendem, segundo nossa expectativa, envolver a população no clima natalino”, avaliou o secretário.

A decoração deste ano, tardou na avaliação pública, mas chegou às ruas. Cleber Centini, que nas administrações de Jesus Chedid é nomeado secretário da pasta de Cultura e Turismo, tem currículo no setor de eventos e decorações. A população local já testemunhou trabalhos ousados do grupo. Em 2003, por exemplo, a mesma administração fez o Papai Noel subir numa árvore de natal, de mais de 30 metros, instalada no centro do espelho d’água do Lago do Taboão. Além desta, todas as rotatórias da Avenida dos Imigrantes da Praça Nove de Julho até o Bairro do Lavapés, foram enfeitadas com luzes.

Este ano tardou a decoração iluminar as noites, mas enfim chegou e vai ficar até 2018. Tem árvore natural em frente ao Mercado Municipal ‘Waldemar de Toledo Funck’, Mercadão; árvore de Natal preciosa na Praça Raul Leme, Casa do Papai Noel e presépio gigante no Lago do Taboão e laços de luzes, nas ruas Cândido Rodrigues, Coronel Teófilo Leme, Rua do mercado; e Coronel João Leme, Rua do Comércio.

RÉVEILLON- Para o réveillon em Bragança Paulista, a Prefeitura, informou que na orla do Lago do Taboão terá show e queima de fogos. O show fica por conta da banda Matrix, com um repertório musical variado.