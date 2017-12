Bragança Paulista enfrentará o Nova Iguaçu na Copa do Brasil 2018

Na tarde de sexta-feira, 15, foi realizado o sorteio da primeira fase da Copa Continental do Brasil 2018, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O Bragantino foi sorteado na chave 7 e na segunda fase, e estreará na competição fora de casa contra o Nova Iguaçu-RJ. O Massa Bruta também irá enfrentar o vencedor da disputa entre Altos-PI e Atlético-GO.

A abertura da Copa está prevista para o dia 31 de janeiro, quarta-feira. A disputa entre o Nova Iguaçu ainda não tem data marcada.

No total, são 91 equipes na 30ª edição, com 80 times e 40 jogos. Nas oitavas de final, 11 equipes acessarão a competição, sendo elas: Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Santos, Corinthians, Flamengo, Vasco e Chapecoense (que vão jogar a Libertadores); Bahia (campeão da Copa do Nordeste 2017); Luverdense (campeão da Copa Verde 2017); e América-MG (campeão da Série B 2017).

SORTEIO – Os oitenta times foram distribuídos em oito potes de 10 clubes cada, nomeados com as letras de ‘A’ a ‘H’, ordenados conforme a posição no Ranking da CBF.Integrantes do Grupo 1 (potes de A a D) jogarão fora de casa e com a vantagem de empate contra os do Grupo 2 (potes de E a H).

NOVIDADES NO REGULAMENTO – O Regulamento Específico da Competição (REC) da Copa do Brasil conta com duas alterações. O torneio não com gol qualificado em nenhuma das fases, ou seja, os gols marcados na casa do adversário não servirão mais como critério de desempate. Outra mudança diz respeito a inscrições de jogadores, a data limite para os clubes efetuarem a inscrição denovos jogadores foi ampliada do dia 24 de abril de 2017 para 30 de julho de 2018, antes do início das quartas de final.