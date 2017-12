Braga contrata ex-Náutico, volante William Schuster

Na última sexta-feira, 15, o Bragantino anunciou a con­tratação do volante William Schuster Dornelles da Silva, 30, ex-Náutico. O contrato do jogador vence no fim do Paulistão.

O volante foi revelado pelo Grêmio e tem passagens no Atlético-GO e Fortaleza, além de experiência internacional em clubes paraguaios como o Guaraní, 3 de Febrero, In­dependiente, Luqueño e 12 de Octubre. Também passou pelo clube venezuelano Peta­re e o Al-Muaither, do Qatar. Schuster tem habilidades para atuar também como se­gundo volante, meia, lateral­-direito e ponta.

O diretor de futebol Clayton Vieira, disse em entrevista a reportagem na quinta-feira, 14, que o Braga deve oficia­lizar dois ou três novos refor­ços nesta semana. William Schuster é a oitava contratação do Massa Bruta para o Campeonato Paulista. Outros reforços já divulgados foram Alex Alves, goleiro, Clayton, Ewerton e Evandro, volantes, Vitinho, meia, Láza­ro, zagueiro e Bruno Sávio, atacante. O Bragantino estreará no Campeonato Paulista contra o Botafogo no dia 17 de janeiro, no estádio Nabi Abi Chedid (Nabizão).