Tribunal de Contas de SP tem novo presidente

Em votação unânime, o Conselheiro Renato Martins Costa foi eleito, no fim da semana passada, o novo pre­sidente do Tribunal de Con­tas do Estado de São Paulo (TCESP). De acordo com a assessoria de imprensa do tribunal, o eleito é integrante da Corte desde 1994, o Con­selheiro ocupará o cargo pela quarta vez.

Antônio Roque Citadini será o vice-presidente e Edgard Camargo Rodrigues comandará a Corregedoria. A diretoria, com mandato de um ano, tomará posse no início de fevereiro.

Em pronunciamento, após a eleição, Renato Martins Costa declara que está “hon­rado de, pela quarta vez, ter a confiança de meus pares e ascender a essa honrosa incumbência”, agradeceu.

Costa também elogiou a mudança no perfil dos órgãos de controle externo. “A parte mais importante de nosso trabalho é levar toda a orientação, informação, todo o cuidado para que os jurisdicionados não errem, para que se minimize a possi­bilidade de erro”, afirmou. “E o balanço social da atividade do TCESP é extremamente positivo porque melhora­mos a qualidade de vida do cidadão de São Paulo”, completou.