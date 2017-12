Festa Natal Colorido reúne mais de mil pessoas

No sábado, 16, foi realiza­da a 6ª edição da “Festa de Natal Colorido das Crianças de Bragança”, no Ginásio de Esportes Francisco Virgili, na Vila Garcia. O evento reuniu mais de mil pessoas, crianças e adultos, de todos os bairros da cidade.

Para animar a criançada e seus familiares, a comemo­ração teve apresentação das escolas de samba mirins da Vila do Amanhã e Herdeiro da Imperial, show com a dupla Renê Marques e Gustavo e apresentação do grupo Dança em Movimento. A festa contou com distribuição de lanches, bolos, pipocas, algodões-doces, sorvetes e refrigerantes. Além disso, houve a distribuição de brin­quedos pelo Papai Noel à todas as crianças presentes e sorteios de bicicletas, pati­netes e cestas natalinas.

Segundo a organizadora do evento, Simone Rosa, “o objetivo é fazer o maior número de crianças felizes nesta época, de modo que elas possam curtir o dia com muita diversão e alegria ten­do a oportunidade de abra­çar o Papai Noel e ganhar presentes”. Na ocasião, o prefeito Jesus Chedid rece­beu o troféu Amigo da Crian­ça, através do vice-prefeito Amauri Sodré.

Prestigiaram a festa bene­ficente o vice-prefeito Amauri Sodré, a presidente do Fun­do Social de Solidarieda­de, Francine Ap. Pereira, a secretária municipal de Desenvolvimento dos Agro­negócios, Gislene Bueno, representando o deputado estadual Edmir Chedid, entre outros.