Prevenção às enchentes: Prossegue a limpeza em ribeirões e bueiros da cidade

A Secretaria Municipal de Serviços, chefiada por Aniz Abib Junior, intensificou nos últimos dias a limpeza de bueiros e ribeirões da cidade, antes do período de chuvas chegar. Ontem passaram por limpeza os bueiros do Matadouro, Jardim São José e Planejada I.

Além de prevenir possí­veis enchentes na cidade, a secretaria também prosse­gue com os demais serviços, como corte de mato e limpeza em áreas públicas; operação tapa-buracos nos bairros Guaripocaba dos Sousas, Guaripocaba Estação, Mari­na, Bairro da Parada, Biriçá do Campinho, Agudos, Jardim Europa, Planejada I e Morro do Sabão.

A equipe de pedreiros tam­bém passou ontem pela rua Santa Cruz, onde arrumou as sarjetas. A equipe de elétrica segue com as montagens e manutenções dos enfeites de natal no centro e Lago do Taboão.