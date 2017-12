Ampliada isenção de IPTU por enchente

A Prefeitura acaba de ampliar a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), aos atingidos por enchentes. Trata-se da publicação, recente, da Lei Complementar nº 839 que altera a de nº 258 de 2000.

Na redação mais antiga, da lei complementar a isenção aplicava-se somente ao contribuinte que tivesse, por qualquer forma escrita, por si ou por intermédio de qualquer outra pessoa, física ou jurídica, cientificado, com pelo menos 30 dias de antecedência, à Prefeitura Municipal sobre a necessidade da realização de serviços públicos necessários a evitar o dano ao patrimônio privado.

Na nova redação, a isenção aplica-se, conforme está publicado na Imprensa Oficial de 14 de dezembro de 2017, que a isenção se aplica “somente ao contribuinte que tenha, por qualquer forma escrita, por si ou por intermédio de qualquer pessoa, física ou jurídica, comprovado, através de fotos e laudos da Defesa Civil, que seu imóvel sofreu danos de qualquer tipo e monta em função do alagamento.

Regiões como por exemplo Jardim Califórnia, Vila Malva, Avenida José Gomes da Rocha Leal, Lavapés e Popó todas localizadas às margens do principais ribeirões urbanos são as mais propensas às enchentes, cujo proprietários agora poderão pleitear a isenção.