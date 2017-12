Fonte é reativada na praça central

Na sexta-feira, 15, a Prefeitura entregou a primeira etapa das obras de revitalização das Praças Raul Leme e José Bonifácio. As obras estão sendo feitas pela Construtora Lettieri, empresa vencedora do processo licitatório. Os recursos para as obras, cerca de R$250 mil, são oriundos do Governo Federal, Ministério do Turismo, do Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística. Na primeira etapa foi entregue a fonte de água e luz, desativada há anos.

O projeto de reforma contempla ainda a instalação de novos bancos (tipo samambaia), a reforma do pergolado, com rampas de acessibilidade, impermeabilização da cobertura, pintura geral e revestimentos, além da limpeza geral, colocação de grama e arbustos dentro de projeto paisagístico, troca dos postes de iluminação, revitalização dos canteiros e do piso mosaico danificado.