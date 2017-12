Natal: Comércio aposta na segunda parcela do 13º salário para aumentar vendas

O varejo espera o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro, que deve ser feito até amanhã, para elevar o faturamento neste fim de ano. A meta é de um aumento nas vendas entre 4% e 8%.

Em Bragança os comerciantes notaram o receio da população para sair comprando presentes de natal. Alguns estabelecimentos fizeram levantamento e informaram que a semana equivalente de 11 a 17 de dezembro, no ano passado, vendeu-se mais do que em 2017.

Segundo o economista Antônio Cesar Carvalho, professor de MBA da Fundação Getulio Vargas (FGV), as vendas até agora seguem modestas, já que o consumidor ainda está bastante endividado. Ele ressaltou que os bancos não repassaram integralmente a queda na taxa básica de Juros, a Selic, para a ponta, tornando os empréstimos elevados.

“A crise foi longa, desde 2014. Isso prejudicou muito o consumidor. Ele sabe que não tem como rolar a dívida para janeiro, pois não vai conseguir arcar com o juros do cartão. Como o consumidor está indeciso, os lojistas estão investindo em preços e parcelamento estendido já em suas vitrines como forma de chamar a atenção”, disse Carvalho.

O comércio de Bragança está funcionando em dias de semana até às 22h e sábados e domingos até às 18h.