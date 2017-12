Refis Municipal: Termina hoje o prazo para negociar dívidas

O prazo para contribuintes negociarem suas dívidas com a Prefeitura termina hoje e não há chances de prorrogação, segundo informações divulgadas na semana passada.

O Refis Municipal permite que a população pague suas dívidas à vista com desconto de 90% de juros e mora ou parcele em até 24 meses os débitos com o Executivo.

O Refis contempla impostos, como por exemplo, IPTU, ISS, ITBI, multas e outros créditos tributários e não tributários em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016. A primeira fase do Programa iniciou em 11 de outubro.

Conforme a Gazeta Bragantina informou na edição de sábado, 16, a partir de amanhã a Prefeitura iniciará com rigor a cobrança dos devedores que não se manifestaram durante período de adesão ao Refis.

A cobrança será feita através de protestos e, não havendo nova manifestação dos devedores, serão encaminhados para execução fiscal.

“Buscamos alterativas amigáveis e o protesto é a última antes da ação judicial. Foi dado 90% de desconto de juros e mora ou ainda a opção de pagamento em 24 parcelas”, completou Luciano Aparecido de Lima, secretário municipal de Finanças.

Contribuintes interessados em aderir ao Refis devem se dirigir ainda hoje ao setor de Dívida Ativa, no térreo do Paço Municipal, das 9h às 16h.

No início do ano a Dívida Ativa do Município estava em R$200 milhões e hoje caiu para R$ 145 milhões.

“Temos que ser mais ágeis na cobrança e até 2020 deixar um legado de que existe cobrança eficaz e efetiva no município”, destacou o secretário de Assuntos Jurídicos, Tiago Lopes. Inicialmente 30 milhões serão enviados para protesto.