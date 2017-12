Duas mil famílias receberão cestas natalinas

O Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social- SEMADS, em parceria com a Ação Solidária Adventista (ASA), doará cestas natalinas às famílias assistidas pelos programas dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

A iniciativa faz parte do projeto “Mutirão de Natal”, promovido pela ASA, que tem como objetivo arrecadar e oferecer cestas alimentícias, principalmente no período natalino a famílias de baixa renda. A ação conta com parcerias e apoio do poder público e de empresas privadas.

No sábado, 16, será realizado na quadra poliesportiva do colégio Adventista, evento com atividades e atrações, como a cantata de natal. Na ocasião, serão entregues as primeiras cestas de natal a aproximadamente de 500 famílias.No total, serão contempladas com as doações cerca de duas mil famílias atendidas pelas unidades do CRAS, localizadas nos bairros Jardim Águas Claras, Planejada I, Santa Libânia e agora no Jardim Anchieta, que receberão as cestas gradativamente até o dia 22 de dezembro.

O projeto ainda está recebendo doações de alimentos não perecíveis, panetones e brinquedos. Aos interessados em colaborar, basta entrar em contato pelos telefones 4034-7010, 98449-3152 ou 99628-5770.