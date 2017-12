Exposição de artesões segue até janeiro

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo recebe a exposição de peças artesanais para decorações diversas e natalinas dos artesãos Mário Bonfim, com 44 itens, e Rosângela Marinho, com 18 artefatos. As peças estão expostas na sede da secretaria até o dia 5 de janeiro, de segunda a sexta, das 8h às 18h, na Av. Alpheu Grimello, 981, Taboão.

HISTÓRICO- Mário nasceu em Belo Horizonte e há quatro anos mora em Bragança. Após a aposentadoria procurou uma atividade para ocupar seus dias livres, foi então que utilizando a cabaça, uma das primeiras plantas cultivadas no mundo para uso na alimentação e utilizada como recipiente de água, que ele começou a confeccionar suas primeiras peças. O que inicialmente era um hobby tornou-se uma profissão. O artesão aprimorou seus trabalhos por meio de pesquisas e confecciona, além dos balões decorativos, bonecos, noivinhos, pinguins, galinhas, gatinhos e presépios em cabaça.

Já a artesã Rosângela, nascida no Paraná e há seis anos residente em Bragança, é bancária aposentada e encontrou no artesanato mais do que um complemento de renda ou um hobby, segundo ela, é uma verdadeira paixão poder fazer os trabalhos manuais. Ela realiza a confecção dos itens através de materiais reciclados como, por exemplo, madeira, vidro e latas e, também na reciclagem e na transformação de móveis antigos através de técnicas como decoupage, pátina, cartonagem, pintura e colagem, e cria suas peças exclusivas.

Os dois artesãos também podem ser encontrados no Centro de Artesanato, no Lago do Taboão, todos os domingos na Feira de Artesanato das 10h às 17h.