Atletas recebem medalhas e certificados pela atuação dos JORI e Jogos Regionais 2017

Na última terça-feira, 12, a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), realizou num evento para entregar medalhas e certificados aos atletas que representaram e medalharam nos Jogos Regionais do Idoso (JORI) e Jogos Regionais de 2017, sediado em Americana.

Durante o evento, atletas familiares e autoridades foram lembrados sobre a importância do apoio e trabalho em prol de atletas bragantinos como ferramenta de inclusão e oportunidades.

A SEMJEL movimentou cerca de 350 atletas, com uma delegação de 80 pessoas. Nos Jogos Regionais a cidade participou nas modalidades de Atletismo masculino e feminino, futsal masculino, ginástica artística feminina, natação masculino, natação ACD masculino e feminino e tênis feminino. No JORI Bragança ficou com a 3ª colocação geral, a melhor conquistada na história do município.

Nos 81º Jogos do Interior “Horácio Baby Barioni”, realizado entre os dias 15 e 26 de novembro, no grande ABC, Bragança Paulista ficou em 35º lugar entre as 191 cidades participantes. A conquista neste evento foram conquistadas 73 medalhas, sendo 31 de ouro, 29 de prata e 13 de bronze. No JORI, Bragança participou com 78 atletas, conquistando 17 medalhas, sendo 2 de ouro, 9 de prata e 6 de bronze, ficando na 3ª colocação geral.

O atleta paraolímpico de natação Andrey Garbe, que conquistou três medalhas de ouro, falou sobre o crescimento na área esportiva na cidade. “Ficamos felizes em ver o crescimento no esporte, melhorando as praças esportivas e especificamente na natação que eu faço parte, melhorando as piscinas e dando condições aos atletas de se prepararem para as competições em buscas de mais medalhas para Bragança”.

Na solenidade estiveram presente as autoridades o vice-prefeito Amauri Sodré da Silva, que representou o prefeito Jesus Chedid, o Secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Carlos Alberto de Souza, o Chefe da Delegação dos atletas Danilo Cintra.