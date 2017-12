Braga recebe reforços de ex-Guarani Evandro, e ex-Mirassol Bruno Sávio

O Bragantino conta com dois novos reforços para compor um elenco que irá aos duelos do Campeonato Paulista 2018. O volante Evandro, 24 anos, ex-Guarani, foi anunciado oficialmente na terça-feira, 12, e passou ser o sexto reforço do Braga, com contrato assinado até o fim do Paulistão. O segundo reforço é o ex-Mirassol Bruno Sávio, 23 anos, anunciado na quarta-feira, 13.

Evandro Rodrigues Florencio jogou na base do Juventus-SP e Portuguesa e profissionalmente no Grêmio Prudente, Grêmio Mauaense, Toledo e Guarani. O jogador chegou em 2016 no Guarani e fez 61 jogos com a camisa alviverde, sendo um dos jogadores responsáveis pelo acesso do clube para a série B deste ano.

Na manhã de quarta-feira, 13, o Bragantino anunciou a contratação do atacante Bruno Sávio da Silva, ex-Mirassol, com passagem tanto na base, quanto no elenco profissional do América-MG.

A reportagem da GB esteve no treino que aconteceu no campo da OSG, por conta da reforma do Estádio Nabi Abi Chedid, onde pode-se perceber a presença de jogadores que ainda estão em tratativas com a diretoria. Outros reforços devem ser anunciados oficialmente nesta semana.

Segundo o programa Embalo do Esporte, da 102 fm, e a grande mídia, a Chapecoense estaria interessada em negociar com o jogador Bruno Pacheco. A informação não foi confirmada pelo diretor de futebol Clayton Vieira, porém o diretor disse ao Globo Esporte que Pacheco realmente recebeu propostas de outros clubes, se não der certo, o lateral esquerdo deve continuar no Braga. No momento o jogador está cumprindo férias obrigatórias após o Campeonato Brasileiro Série A.

O portal Pesqueira em Foco, da cidade de Pesqueira-PE, anunciou no dia 9 de dezembro, sábado, a saída do meia Raniel, (Rani), como novo contratado do Massa Bruta.

O Pesqueira Futebol Clube divulgou uma nota oficial confirmando a saída do jogador, que estaria em negociações com o Bragantino: “O clube oficializa que o atacante Raniel recebeu uma proposta do futebol do interior de SP e libera o mesmo para negociar com o clube paulista, sabendo que as portas da Águia do Agreste estão abertas para o atleta, que tanto fez sucesso com a camisa do nosso time e, ao mesmo tempo deseja grande sorte ao excelente jogador, fruto do trabalho de nossas categorias de base.”

Clayton Vieira também não confirmou esta possibilidade à reportagem. No começo de novembro a delegação do Bragantino esteve em Recife para observar jogadores que estavam em times que duelaram pelo acesso, o clube de Pesqueira foi um deles, que na ocasião enfrentou o Cabense.