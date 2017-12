Caminhão da Sorte movimenta centro

Em comemoração ao aniversário de Bragança, o Caminhão da Sorte das Loterias Caixa está na cidade entre 11 e 16 de dezembro. Instalado na Praça Raul Leme, a atração tem movimentado o centro nesta semana.

Com o caminhão na cidade, Bragança se torna a sede dos próximos sorteios da loteria. A população pode acompanhar as atividades, de segunda a sábado no período da noite. A programação dos sorteios será: Lotofácil (sexta-feira, às 20h); Federal (sábado, às 19h); Quina (todos os dias, exceto quarta, às 20h); Dupla Sena (sábado, às 20h); Timemania (sábado, às 20h) e Mega-sena (sábado, às 20h).

O Caminhão da Sorte foi criado em 1980 com o objetivo de levar a vários municípios os sorteios das loterias Caixa, estando a cada semana em um lugar diferente. Além da estrutura necessária para realização do sorteio ao vivo, há no equipamento uma unidade lotérica que permite que apostas sejam feitas até uma hora antes do sorteio. Além dos sorteios, outras atrações acontecem no Caminhão da Sorte.

Esta não é a primeira vez que o Caminhão da Sorte visita Bragança. Ele já esteve no município há 30 anos, na administração do prefeito Nicola Cortez.