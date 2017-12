Brincando na Praça terá 3ª edição

Bragança receberá mais uma edição do Brincando na Praça que será realizada no domingo, 17, no bairro Henedina Cortez, para atender as crianças e jovens do bairro e adjacências da Zona Norte.

O evento contará com diversas atividades para toda família como pintura facial, jogos de tabuleiro, oficinas, minitênis, futebol, vôlei, basquete, peteca, cama elástica, brinquedos infláveis, entre outros. Ainda o dia, outras atividades como a aula de zumba e a aferição de pressão arterial prometem atrair o público em geral.

A ação conta com o patrocínio das empresas SAKATA e TE Connectivity, realizada através da Lei do Incentivo ao Esporte, do Governo Federal, a qual permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos. O Brincando na Praça tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL).

Aos interessados, o evento acontecerá na Rua José Leitão Xavier, no bairro Henedina Cortez, das 10h às 17h. Todas as atividades são gratuitas.