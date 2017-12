120 servidores da saúde do município participam de treinamento

Começaram na manhã de quarta-feira, 13, os trabalhos da Escola Permanente de Governo que visa a capacitação dos servidores do município com a realização de treinamentos específicos, para melhorar o atendimento à população, conforme plano de carreira. Na primeira fase, a Prefeitura, em uma parceria com a Universidade São Francisco (USF), capacitará os servidores públicos que realizam atendimentos na saúde pública.

O primeiro módulo “Qualidade no acolhimento ao usuário da saúde” atenderá 120 funcionários que foram divididos em quatro turmas de 30 alunos. O curso é de curta duração, com carga horária de quatro horas. Duas turmas foram treinadas na terça-feira, 13. As outras turmas realizarão o curso no dia 19 de dezembro. As aulas estão sendo feitas no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Para a Secretária Municipal de Saúde, Marina de Oliveira, a capacitação dos servidores públicos é importante para que eles atendam da melhor maneira possível a população que necessita de atendimento médico. Para o ano que vem, ela afirma que a área da saúde estará preparada, pois terão o orçamento adequado e os servidores ainda mais qualificados.

O Secretário Especial de Gabinete e responsável pela Divisão de Recursos Humanos, Maurício da Cunha, ressalta que apesar das dificuldades, conseguiram iniciar neste ano os cursos de qualificação da Escola Permanente de Governo. Ressalta ainda que em 2018 o primeiro trimestre será dedicado a continuação da qualificação dos servidores de saúde, seguida pelas capacitações em outras áreas, como a de educação.