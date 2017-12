Administração recebe ambulantes para disciplinar atividade

Na terça-feira, 12, a administração municipal recebeu vendedores ambulantes do município que atuam nas ruas Coronel João Leme, Coronel Teófilo Leme e nas Praças Raul Leme e José Bonifácio.

A reunião foi realizada com o intuito de disciplinar as atividades, orientando os mesmos sobre a desobstrução de calçadas e não utilização de faixas de pedestres, guias rebaixadas, vagas de deficientes, idosos ou reservadas para motos. Ainda foi ressaltado o horário de permanência no mesmo local, por até 5h por dia, até 26 de dezembro.

A reunião ocorrem principalmente em razão do período de natal, no qual o movimento no comércio se intensifica. Segundo a Prefeitura, esses ambulantes estão devidamente cadastrados e regularizados. A fiscalização continuará para que se mantenha a ordem e iniba os ambulantes não regularizados a se instalarem nesses locais.

Segundo o ambulante Evandro de Oliveira, a reunião foi esclarecedora. “Tivemos a oportunidade de opinar e receber as orientações necessárias para dar sequência às nossas atividades diárias na cidade. Foram estabelecidos os locais onde podemos trabalhar com tranquilidade, devendo apenas cumprir a legislação que regulamenta os nossos serviços”, salienta.

Estiveram presentes na reunião o chefe de Gabinete, José Galileu de Mattos, servidores da Divisão de Receita e Fiscalização e os vendedores ambulantes cadastrados junto a Prefeitura.