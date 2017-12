Aprovado o projeto sobre teto de valor de dívidas trabalhistas e judiciais

Vereadores aprovaram em sessões extraordinárias realizadas na terça-feira, 12, o Projeto de Lei Complementar 21/2017, de autoria da Prefeitura, que visa estipular um teto de valor para pagamento a curto prazo de dívidas judiciais e trabalhistas contraídas pelo município.

A primeira sessão iniciou às 16h, sem atraso e com a presença de todos os vereadores.

Por se tratar de projeto polêmico, a Câmara adotou medidas como trancar a porta de acesso às salas internas do térreo, que também dão acesso ao plenário.

Também contou com policiamento e agentes de trânsito, apesar de a participação de servidores ter sido pequena, ficando as manifestações por conta de membros do Sindicato dos Servidores Municipais de Bragança- SISMUB.

Assim que o projeto foi colocado em discussão, foi solicitada a participação dos responsáveis pelos Departamentos Financeiro e Jurídico da Casa, Valdênia Lugli e Romeu Taffuri Junior, respectivamente.

Valdênia explicou sobre o quadro financeiro da Prefeitura, que encontra-se em situação delicada. Destacou que 45% do orçamento é destinado para cobrir a folha de pagamento dos funcionários e que para 2018 o saldo negativo já é de R$134 milhões, ou seja, 29% do Orçamento Municipal. Em seguida o advogado da Câmara, Romeu Taffuri Junior, explicou sobre a questão jurídica do projeto que, segundo ele, foi elaborado com a certeza de adequar essa situação apresentada pelo Financeiro. “O orçamento está no limite”, completou.

O líder do prefeito Jesus Chedid, vereador Paulo Mário, também se pronunciou e informou que atualmente a Prefeitura possui 811 ações trabalhistas e que o valor de precatórios podem chegar a R$60 milhões. “Ninguém aguenta essa bordoada”, destacou. Informou ainda que a ordem para atender essas ações é: Pessoas com deficiências, maiores de 60 anos e pessoas com doenças graves. Exceto esses motivos a ordem de pagamento será cronológica.

A Prefeitura defende que “a aprovação da Lei em nada prejudica o servidor no seu direito já adquirido, pois a mesma não tem nenhum efeito retroativo. Inclusive para o ano de 2018 a Administração incluiu no orçamento o valor de R$ 7.200.000,00 para pagamento destas dívidas, que será quitado na ordem cronológica e de acordo com a arrecadação”.

A oposição questionou o projeto, mas acabou sendo aprovado por 11 votos favoráveis, contra oito. Votaram a favor: Beth Chedid, Ditinho Bueno, Gabriel Cintra Gonçalves, Fabiana Alessandri, Paulo Mário, Rita Leme, Natanael Ananias, Mário B. Silva, Tião do Fórum, Cláudio Moreno e Sidney Guedes. Contra: Antonio Bugalu, Basílio Zecchin, Dr. Claudio, João Carlos Carvalho, Marcolino, Marcus Valle, Moufid Doher e Quique Borwn.

O PROJETO- De acordo com o Projeto de Lei Complementar 21/2017, fica autorizada a compensação de créditos em precatórios com débitos de natureza tributária ou não, inscrito em Dívida Ativa com Fazenda Pública do Município.

A Prefeitura propõe que o titular do crédito decorrente de precatório poderá transferi-lo por meio de cessão. Considera-se de pequeno valor os créditos decorrentes de obrigações da Fazenda Municipal que não ultrapassem o valor de R$ 10 mil.

A Prefeitura explica a necessidade do projeto, que “proporciona à administração um melhor planejamento de suas finanças, eis que a Justiça Trabalhista em razão destas ações efetua sequestro nas contas da Prefeitura, mesmo não havendo previsão orçamentária, inclusive de contas vinculadas com gastos da Educação, FUNDEB, Saúde e Convênios, criando inúmeros entraves no recebimento destas verbas e na captação de novos recursos”.

Em extensa justificativa anexa ao projeto encaminhado à Câmara Municipal, o prefeito Jesus Chedid esclarece que, “a proposta estipula, a grosso modo, e em primeiro lugar, que os credores de precatórios que, ao mesmo tempo, sejam devedores da mesma fazenda pública, serão pagos através da compensação de débitos e créditos. Ou seja, protege-se o erário de ser obrigado a pagar, em dinheiro, uma dívida a uma pessoa que também lhe deve. Destacando, ainda, que a futura lei complementar assegura a possibilidade do titular do crédito decorrente de precatório transferi-lo, por meio de cessão. Tal medida, na verdade, garante ao titular do precatório a alternativa, para o caso de não haver débitos tributários de sua responsabilidade a serem compensados, transferi-lo para quem o tenha.”