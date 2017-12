Concluídas sindicâncias sobre perda de R$1 milhão

A Prefeitura informou ontem que concluiu algumas sindicâncias que foram instauradas para apurar motivos do cancelamento em 2016 de convênios celebrados com o Governo Federal devido a inexecução dos objetos mesmo com os recursos estando disponíveis nos cofres do município. “A gestão inapropriada e ineficaz das administrações passadas foram as causas de desperdícios de importantes”, considera a Prefeitura.

Uma das sindicâncias é sobre a perda de R$ 499.999,75 em razão de cancelamento de convênio com o Ministério da Saúde para a ampliação do Ambulatório de Especialidades e Espaço Adolescente, que foi assinado em 2009 e cancelado em 2016, pela não aprovação do projeto no prazo.

Outro desperdício, também na saúde, ocorreu na aquisição de equipamentos, onde os antigos gestores deixaram expirar a vigência de convênio assinado em 2009, com o Ministério da Saúde no valor de R$ 300.000,00, cujo objeto era a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Média e Alta Especialidade.

A terceira perda refere-se a verba do convênio celebrado junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, cujo objeto era a aquisição de equipamentos para dez Telecentros no valor de R$ 100.000,00, com apenas R$ 8.000,00 de contrapartida do município.

No caso, o Convênio foi assinado em dezembro de 2013, com prazo de vigência de 30 meses. A União solicitou a devolução dos recursos devido a não execução, restando ao município a devolução do valor de R$ 118.518,76.

Para cancelar o convênio, a administração do então ex-prefeito Fernão Dias (PT) argumentou que a inexecução do convênio se deu em razão de dificuldades em locais apropriados para instalação e dependia da implantação da cidade digital, cuja argumentação foi considerada inaceitável pela Comissão Sindicante.

Diante do cancelamento a população perdeu a oportunidade de ter 10 salas de “lan house”, com 100 novos terminais de acesso digital gratuitos a população, cuja efetivação exigia da Prefeitura apenas a adequação dos espaços físicos e a compra dos equipamentos com o dinheiro ofertado pelo Governo Federal que já estava no caixa da Prefeitura desde 2015. As sindicâncias foram encaminhadas ao Ministério Público.