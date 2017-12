254 anos de Bragança Paulista: Superando crises e em direção à retomada do desenvolvimento

Bragança Paulista completa 254 anos nesta sexta-feira, 15 de dezembro. A expectativa dos seus 162.435 habitantes é de que as crises sejam superadas e que a retomada do desenvolvimento se consolide. O território bragantino está situado na região sudeste do estado de São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Localização que, segundo avaliação de especialistas, favorece o atendimento às expectativas da população.

As possibilidades de retomada do crescimento são concretas e estão, por exemplo, nas declarações do secretário estadual de Turismo, Fabrício Cobra, feias há 10 dias durante o seminário ‘Turismo Sustentável como Alternativa de Desenvolvimento, na Câmara Municipal. O secretário afirmou que os empregos perdidos nos últimos anos devido à crise econômica, uma das mais pesadas da história moderna do país, poderão ser recuperados através da indústria do turismo sustentável. “Esta região do entorno de Bragança Paulista tem potencial natural para que se explore o turismo que faz circular renda e gera emprego e sem danificar o meio ambiente”, declarou.

Na mesma linha, a atual administração do município vem aplicando medidas que, segundo a assessoria do prefeito Jesus Chedid, são impopulares, mas importantes para quitar dívidas, herdadas, que ultrapassam R$ 100 milhões e favoreçam o crédito. Nas palavras do prefeito, estas medidas devolveram o crédito e as certidões positivas do Município o que agora ampliam as possibilidades para recuperar milhões em convênios para obras de infraestrutura, saneamento, educação, saúde e meio ambiente.

Entre as medidas impopulares, conforme publicações recentes, estão o Georreferenciamento que, na defesa da administração, fornecerá a realidade imobiliária e tributária do Município e a lei que reduz o valor dos precatórios de R$ 28 mil para R$ 10 mil. Esta gerou polêmica, mas acabou aprovada e, de acordo com a assessoria de Finanças e Jurídica de Jesus Chedid, dará equilíbrio à prefeitura durante o ano 254 de fundação do Município.

HISTÓRIA – A fundação do ocorre face ao cumprimento de uma promessa feita por Ignácia da Silva Pimentel pela recuperação da saúde do esposo Antônio Pires Pimentel. Eles construíram uma capela em louvor a Nossa Senhora da Conceição, numa colina, onde hoje estão as praças Raul Leme e José Bonifácio.

A partir de então, a região passou a servir de descanso para os tropeiros e assim formou-se o povoado, ao redor da capela, com ranchos e barracas. Depois, em 1763, o povoado recebeu o nome de Conceição do Jaguary. O mesmo, em 20 de Abril de 1856, passou a denominar-se Bragança e em 30 de novembro de 1944, para diferenciar-se da cidade do Pará com o mesmo nome, que passou a chamar-se Bragança Paulista.