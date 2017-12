Inscrições para a 55ª Corrida São Silvério ainda estão abertas

A Associação dos Corre­dores de Bragança Paulista (ASCROBAPA), realizará no dia 17 de dezembro, domingo, às 8 horas, a 55ª Corrida São Silvério, na Avenida Alpheu Grimello, Lago do Taboão. A corrida consiste em caminha­da de 5km, corrida de 8 km e corrida infantil de 50, 100, 200 e 400 metros.

O valor das inscrições es­tão fixadas em R$70,00 para corrida de 8 km, R$60,00 para caminhada de 5 km e R$ 40,00 para corrida infantil. Maiores de 60 anos tem desconto de 50% na taxa de inscrição.

Os participantes da cor­rida de 8 km ganharão um kit básico composto de chip descartável para uso no tênis, número de peito relativo a inscrição e camiseta. Já para a caminhada de 5 km e corrida infantil não há chip descartá­vel e número de peito.

A retirada de kits deve acontecer entre os dias 15 e 16 de dezembro, das 10h às 18h, na loja 2071, em frente ao João e Maria Boliche Bar, localizada no piso superior do Bragança Garden Shopping, mediante comprovante de inscrição pago e documento de identificação com foto. Quem não reside em Bragan­ça poderá retirar o kit no dia do evento entre 06h30 e 07h45.

A duração máxima da pro­va será de duas horas, com idade mínima de 7 anos na caminhada e na corrida de 8km, menores entre 15 e 18 podem participar da corrida desde que seja apresentada uma autorização expressa do pai ou responsável, com firma reconhecida em cartório. O documento deve ser entregue na retirada do kit.

Todos os participantes ganharão medalha de partici­pação. Os três primeiros colo­cados na corrida de 8 km, nas categorias geral masculina e feminina ganharão troféus, e os três primeiros colocados por faixa etária também serão premiados. As faixas etárias são: 15-29 anos, 30-39 anos, 40-49 anos, 50-59 anos, 60-69 anos e 70-99 anos. A corrida infantil será disputada após a prova de adultos, entre meni­nos e meninas das seguintes categorias: de 4 a 6 anos, 50 metros; de 7 a 8 anos, 100 me­tros; 9 a 10 anos, 200 metros e 11 a 12 anos, 400 metros.

A 55ª Corrida São Sil­vério conta com o apoio da Secretaria Municipal de Ju­ventude, Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. As ins­crições podem ser realizadas por meio do endereço ht­tps://sites.minhasinscricoes. com.br/55corridasaosilverio. Mais informações através da página da ASCOBRAPA no facebook.