Inscrição para vestibulinho da Etec termina amanhã

Interessados em parti­cipar do processo seletivo das Escolas Técnicas Es­taduais (Etecs) para o pri­meiro semestre do próximo ano têm até amanhã para se inscrever no vestibulinho. Serão mais de 78 mil va­gas para os Ensinos Médio Regular, Médio com Qualifi­cação Técnica Profissional, Técnico, Técnico Integrado ao Médio e Especialização Técnica.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental nas modalida­des regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certi­ficação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Já os que pretendem fazer o Ensino Técnico pre­cisam ter concluído ou estar cursando a partir do segun­do ano do Ensino Médio. O candidato que concluiu ou está cursando o ensino de EJA ou o Encceja deve ter o certificado de conclusão do Ensino Médio, declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA, ou ter dois certi­ficados de aprovação em áreas de estudos da EJA ou boletim de aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.

A inscrição para o pro­cesso seletivo deve ser feita exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com. br . Para efetivar a inscrição é preciso imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 27,80, em dinheiro em qualquer agência bancária.